Vídeo: abandono na Orla do Amarelinho no bairro Educandos

Manaus- O bairro do Educandos, na zona sul de Manaus completou nesta quarta-feira (21), 163 anos, mas o local, não deixa motivos para a comemoração. A falta de infraestrutura no bairro é um problema destacado pelos moradores e a famosa O rla do Amarelinho , que costumava ser área de lazer para os habitantes do bairro, está abandonada.

O Educandos tem aproximadamente 16 mil habitantes e estende-se entre o Igarapé do 40 e o rio Negro. A área comercial, na avenida Leopoldo Peres, é uma das mais movimentadas de Manaus. A Feira da Panair e a orla do rio são outros atrativos.

Embora tenha tudo para atrair o turismo, lixo e o mato tomam conta da orla, a maioria das grades de segurança não existem mais. O ladrilho do chão está todo quebrado e dificulta a passagem dos pedestres. Moradores sentem falta de locais de lazer.

Obras no bairro

A Prefeitura de Manaus informou que o Passeio do Amarelinho está incluído no projeto de reforma de logradouros públicos. Mas ainda não há previsão para o início da obra.

Em julho deste ano, o bairro recebeu obras do "Projeto Requalifica", realizado pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria de Municipal de Infraestrutura (Seminf). O Asfaltamento do bairro beneficiou algumas ruas do entorno da orla do amarelinho.

