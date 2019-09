Moradores de Tabatinga serão contemplados com mutirão da Saúde

Manaus- A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) irá realizar, nos dias 27, 28 e 29 de agosto, mais de 700 atendimentos de saúde, entre cirurgias eletivas e ginecológicas, consultas e exames de ultrassonografia para a população do Alto Solimões, como parte das ações integradas do programa “Amazonas Presente”. Os serviços atenderão os municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Tabatinga.

Entre os serviços ofertados nos três dias estão 60 cirurgias ginecológicas, 100 cirurgias gerais eletivas, 150 exames de ultrassonografia e 60 mamografias. Os demais atendimentos serão consultas em pediatria e demais especialidades.

Os atendimentos iniciam no dia (27), por Atalaia do Norte que recebe mutirão de consultas especializadas em pediatria no Hospital São Sebastião, que será reinaugurado nesse dia.

Ainda no dia (27), em Tabatinga, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Maternidade Enfermeira Celina Villacrez Ruiz, acontece a reinauguração do Centro de Parto Normal e oferta de exames de mamografia e ultrassonografia.

No dia (28), serão ofertados exames de ultrassonografia na Unidade Hospitalar Robert Paul Backman, em São Paulo de Olivença, e inauguração do sistema de Gestão Hospitalar, em Tabatinga.

A população de Benjamin Constant recebe o programa “Amazonas Presente” no dia (29) de agosto, com mutirão de cirurgias eletivas, incluindo cirurgias ginecológicas, no Hospital Dr. Malvino de Jesus, além de realização de exames de ultrassonografia.

Durante a passagem do programa pelos municípios do Alto Solimões, equipes da Susam, por meio da Secretaria Executiva de Atenção Especializada do Interior, acompanham o governador Wilson Lima durante visitas aos hospitais, maternidades, centros de saúde e unidades da rede de atenção básica.

Programa

Lançado em maio pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, o “Amazonas Presente” visa ofertar serviços à população dos 61 municípios pelos órgãos estaduais em ação itinerante, em cada sub-região do estado

Durante a passagem do programa pelos municípios, o governador monta um gabinete provisório para acompanhar as ações realizadas nas áreas de saúde, cidadania, fomento, segurança no trânsito, atendimento ao consumidor e assistência social.

*Com informações da assessoria