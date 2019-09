Vídeo: casa pega fogo e família perde tudo em Careiro Castanho

Autazes - Um incêndio de altas proporções destruiu uma casa localizada no município do Careiro Castanho (distante 87 quilômetros de Manaus), no quilômetro 14 da Estrada de Autazes e deixou cinco pessoas desabrigadas. O fato aconteceu na noite de terça-feira (20), e começou, supostamente, devido à um curto circuito na fiação. A brigada de incêndio da área deu assistência para apagar as chamas.

Conforme Lindolfo Mendonça, coordenador da Defesa Civil do município, os moradores, após o incêndio, procuraram abrigo na casa de um parente que vive nas proximidades. A proprietária da residência, identificada como Luana Souza da Silva, é uma agente de saúde e vivia na casa com a mãe, o pai e os dois filhos. O sinistro não deixou vítimas.

A dona da casa soube do incêndio no outro dia | Foto: Divulgação

"O fogo começou por volta das 20h e as chamas se alastraram às 22h30, mas ninguém ficou ferido. A dona da casa soube do incêndio no outro dia, porque estava na casa de uma prima, no quilômetro 53, também na estrada de Autazes", frisou Lindolfo.

Após o incêndio, a Defesa Civil entregou colchões, cestas básicas e higiene pessoal, além de material escolar à família.



Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução

A família perdeu todos os pertences e ainda precisa de auxílio para conseguir roupas, material escolar, cesta básica, móveis, entre outros.

Quem puder fazer doações à família pode entrar em contato pelo telefone (92) 99178-3352 ou procurar a UBS Boa Esperança localizada no km 17 AM-254, Estrada de Autazes município do Careiro Castanho.