Vídeo:curto-circuito em forro teria iniciado fogo em casa no Parque 10

Manaus - Um curto-circuito na fiação elétrica no forro de uma residência é a principal suspeita do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) sobre o que causou o incêndio em uma residência no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus, na tarde desta quinta-feira (22).

Conforme o CBMAM, o solicitante informou que era um princípio de incêndio em uma residência de alvenaria na rua 11. Na ocasião, não relatou vítimas. Confira os vídeos divulgados pela corporação:

