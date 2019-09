Vídeo: alunos se mobilizam em ação contra suicídio na Ponte Rio Negro

A ação vai acontecer por volta das 8h da manhã, no domingo (8) de setembro | Foto: Divulgação

Manaus - Aproximadamente 20 alunos da Escola Estadual Benedito Almeida, localizada no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus, engajados em vários projetos sociais, - entre eles o Projeto AME (Alunos Mais que Especiais) - estarão realizando, no dia 8 de setembro, por volta das 8h da manhã, o "Projeto AME Resgatando Vidas”. A ação será realizada na Ponte Jornalista Phelpiie Daou, mais conhecida como “Ponte Rio Negro”, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.



O projeto tem como destaque conscientizar, por meio de conversas com os moradores daquela área da cidade, sobre o suicídio.

De acordo com o professor responsável pelo grupo, Girleno Menezes, o objetivo da ação é tentar minimizar os índices de morte que vêm acontecendo na Ponte Rio Negro.

“Entendemos que podemos motivar pessoas a não praticarem o suicídio. Vamos estar colocando cartazes com frases motivacionais e conversando com as pessoas que frequentam o local diariamente, dizendo o quanto elas são especiais e que não podem desistir da vida”, assegurou o docente.

Em Manaus, o Portal Em Tempo, em matéria no mês de junho, divulgou que, semanalmente, seis pessoas tentam suicídio da Ponte Jornalista Phelippe Daou , mais conhecida como “Ponte Rio Negro”, que liga a capital amazonense aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, na região metropolitana.

Todos os anos, desde 2015, no mês de setembro, em todo Brasil é lançado a campanha “Setembro Amarelo” de prevenção o suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no planeta. Por ano, quase 800 mil pessoas em todo o mundo se matam, o que tornou o suicídio a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos.

