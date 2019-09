Ações de educação de trânsito alcançaram 61 mil pessoas no AM

Manaus- Mais de 61 mil pessoas foram alcançadas pelo programa educacional do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Em seu décimo sexto ano, o projeto ocorre em Manaus e outros sete municípios do interior, com ações em escolas, empresas, instituições privadas e públicas.

Em 2019, as ações educativas já alcançaram 97 escolas públicas e privadas. A proposta do projeto é levar ensinamentos básicos de trânsito de forma lúdica para crianças e adultos, conscientizando sobre as medidas de precaução que podem evitar acidentes e mortes.

“O projeto foi idealizado para atender ao público infantil, mas também atendemos um público adulto. O objetivo é que essas crianças tenham as noções básicas da segurança no trânsito, como futuros condutores. Nossa ideia é que, desde pequenos, tenham noção do que é certo e errado, que levem, principalmente aos pais”, pontua a técnica em educação de trânsito do Detran, Luciane D’Oran.

Para as crianças, a metodologia prioriza teatro de fantoches e outras brincadeiras lúdicas. O foco é alertar para a necessidade do comportamento seguro. Todos os anos, as peças buscam temáticas diferentes. Histórias que adaptam personagens como Chapeuzinho Vermelho e o Aladdin aos dramas do trânsito.

“Ficamos muito felizes de ver essa reação nas escolas, temos um feedback mais forte. As crianças chegam em casa contando como foi o espetáculo, tomam para si essas informações, realmente se tornam super-heróis do trânsito”, conta o coordenador do Teatro Infantil, Adriano Teixeira.

Gestora da Escola José Wandemberg, localizada no Japiim, zona sul, Neila Travessa relata a importância da parceria com o Departamento Estadual de Trânsito. “Todos os anos nossos alunos recebem essas atividades em parceria com o Detran. A forma lúdica facilita o aprendizado e é uma maneira agradável e de grande importância para que eles fiquem cientes através da dramatização do fantoche”, disse.

Interior

Além da capital, o Departamento Estadual de Trânsito já desenvolveu ações em sete municípios do Amazonas. Coari, Parintins, Nhamundá, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Manacapuru e Iranduba. As palestras são ministradas pela primeira mulher Mestre em Educação de Trânsito da região Norte, Denaldina Monteiro, juntamente com as pedagogas que viajam levando a mensagem adequada para cada idade.

O programa de educação de trânsito tem parceria com as escolas, empresas, intuições privadas e públicas. O teatro de fantoche atende até o 5° ano do Ensino Fundamental. A partir do 6° ano são realizadas palestras.

