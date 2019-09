Faculdade sedia Startup Wekeend Woman em Manaus

Manaus - Transformar ideias em realidade empreendedora durante um final de semana é a proposta do Startup Weekend Woman que acontece de sexta-feira (23), a domingo (25), na faculdade Martha Falcão | Wyden. A experiência é voltada para desenvolver habilidades que envolvem a criação e o crescimento de uma startup, da ideia ao negócio.



O evento é organizado por voluntárias da Techstars, rede global de líderes e empreendedores de alto impacto que têm a missão para inspirar, educar e capacitar indivíduos, equipes e comunidades. Mais de 8 mil startups foram criadas nos eventos realizados em cerca de 135 países.

Nesta edição, voltadas para mulheres, faculdade Martha Falcão | Wyden, patrocinadora do evento, disponibilizou toda a infraestrutura para a realização do mesmo e convidou a rede de empreendedoras participantes do evento Wonder Woman, realizado pela instituição.

“Esse tipo de evento incentiva e fomenta a veia empreendedora em Manaus e a nossa faculdade tem o foco voltado para esse ambiente de educação, empreendedorismo e inovação”, afirmou o diretor-geral da IES, Luiz Patrício Barbosa Jr.

Os eventos realizados pelo Startup Weekend promovem diversas áreas: mulheres, educação, juventude, entre outras, sempre com o propósito de unir pessoas de diferentes perfis para, em apenas 54 horas, desenvolver uma ideia, tirá-la do papel e colocá-la em prática.

Podem participar qualquer pessoa que queira expor a sua ideia de startup e receber feedback de outros participantes. Após essa etapa, são formadas equipes em torno das melhores ideias, determinadas por votação, que terão 54 horas para a criação de modelos de negócios, programação, design e validação de mercado. O fim de semana termina com a apresentação dos projetos a empreendedores de sucesso em uma nova oportunidade para receber feedback.

O evento conta com a participação de mentores, jurados, mídia, oradores e investidores. Ainda há vagas para inscrições no endereço: bit.ly/swwmanaus19 .