Vídeo: Defensoria Pública prorroga campanha de doações para imigrantes

Manaus - A Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) prorrogou até o dia 30 de agosto a campanha de doações para os venezuelanos. Assim, todas as unidades da DPE em Manaus seguem funcionando como postos de coleta de alimentos e materiais de higiene para contribuir com a Operação Acolhida, promovida pelos governos federal, estadual e municipal, para assegurar direitos humanos básicos aos 757 refugiados venezuelanos, entre adultos e crianças, em situação de vulnerabilidade em Manaus.

A coleta promovida pela DPE-AM, que começou no último dia 16, é feita em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e visa arrecadar alimentos como biscoitos doces e bolachas, café, leite, flocos de milho, farinha de trigo, margarina, óleo vegetal, feijão preto e proteínas, e produtos de higiene como creme dental, sabonetes e shampoo.

A Operação Acolhida deu origem em Manaus ao Plano de Estado para Ação Humanitária ao Fluxo Migratório de Venezuelanos. Integram esse plano as secretarias municipais de Assistência Social (Semasc) e Saúde (Semsa), e as secretarias estaduais de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Ação Social (Seas), Trabalho (Setrab) e Administração (Sead), além das agências da Organização das Nações Unidas (ONU), que são o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) e Organização Internacional para Migração (OIM).

Os venezuelanos cadastrados estão acolhidos no Abrigo Alfredo Nascimento, no bairro de mesmo nome; Abrigo Tarumã, na avenida Tarumã, 560, Centro; e Abrigo Coroado, na alameda Cosme Ferreira, s/nº, Coroado.

Quem quiser colaborar com a campanha pode deixar as doações nas seguintes unidades da DPE-AM, no horário das 8h às 14h:

• Casa da Cidadania – Rua 2, nº 7, conj. Celetramazon, Adrianópolis

• 24 de Maio – Rua 24 de maio, Nº 321, Centro

• Shopping Cidade Leste – Avenida Autaz Mirim, 228, Tancredo Neves

• PAC Alvorada – Avenida Desembargador João Machado, 4.922, Planalto

• PAC Compensa – Avenida Brasil, 1.325, Compensa I

• PAC Shopping Via Norte – Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, Monte das Oliveiras

• PAC Sumaúma Park Shopping – Avenida Noel Nutels, 1.762, Cidade Nova, 2º andar

• Núcleo Forense da Família – Avenida André Araújo, nº 7, Aleixo

• Núcleo Criminal – Rua Francisco José Furtado, 210, São Francisco

• Plantão (Cível, Criminal e Família) – Rua Francisco José Furtado, 210, São Francisco

• Núcleo TCE/AM – Avenida Efigênio Salles, 1.155, Aleixo

• NUDEM – Rua Presidente Kennedy, 399, Colônia Oliveira Machado

• Sede administrativa da DPE/AM – Avenida Maceió, 307, conj. Vieiralves, N.S. das Graças

