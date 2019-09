'13ª Manhã de Sol' abre inscrições de atividades para idosos em Manaus

O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para a 13ª edição do projeto Manhã de Sol Intergrupos, que promove a interação de grupos de idosos de Manaus e de municípios próximos em um único dia de atividades recreativas, culturais e de saúde. O período de inscrição será até o dia 6 de setembro, no Sesc da rua Henrique Antony, esquina com a avenida Epaminondas, no Centro de Manaus.

A inscrição é gratuita e deve ser feita por grupos. O evento acontece dia 19 de setembro, das 9h às 16h, no Parque II do Balneário do Sesc, avenida Constantinopla, bairro Alvorada, Zona Oeste de Manaus.

Das 9h30 às 14h serão ofertados serviços de saúde, apresentações culturais, atividades socioeducativas, exposição de artesanato e serviço de imagem pessoal, além um aulão de hidroginástica. Já o almoço será das 11h às 14h, finalizando as atividades, o público terá a tarde dançante com som ao vivo e sorteio de brindes.

Trabalho Social Sesc

Consiste em ações de formação, desenvolvimento e intercâmbio de grupos de diferentes seguimentos, destinadas a promover a participação social. São desenvolvidas atividades por meio dos Grupos: Social de Idosos, Inter geracional e de Voluntários.

O Trabalho Social com Idosos tem o objetivo de oferecer uma melhor qualidade de vida à terceira idade. Fazendo com que os idosos interajam com novas formas de conhecimento e compartilhem expectativas vivenciais.

*Com informações da assessoria.