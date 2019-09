Abrigo Moacyr Alves oferece cursos gratuitos; confira as opções!

Manaus - Aos interessados em se exercitar, aprender ritmos variados de dança, balé ou a linguagem de libras e ainda obter conhecimentos de corte e costura, o Abrigo Moacyr Alves abre a partir desta segunda-feira (26), as inscrições para cursos variados que acontecem em sua sede localizada na rua Professora Léa Alencar, Alvorada I (em frente da Maternidade do Alvorada), Zona Centro-Oeste de Manaus.

As inscrições podem ser feitas no Setor do Serviço Social do Abrigo Moacyr Alves, no horário de 9h às 11h e das 14h às 16h, munidos dos seguintes documentos: 2 fotos 3x4 ( recentes), cópia do RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência ( água ou luz).

As vagas são limitadas e as aulas fazem parte do Programa de Apoio à Comunidade (Prociac) que proporciona aos comunitários serviços nas áreas de psicologia, fisioterapia, assistência social, oficina musical, laboratório de informática, atividades esportivas, ciclo de palestras, cursos de geração de renda, dentre outros, além de trabalhar a interação das crianças da instituição com a comunidade.



Aulas de capoeira serão ofertadas para alunos de 3 a 10 anos de idade. | Foto: Divulgação/Assessoria

Seguem os cursos e requisitos para a inscrição:

Libras Básico

- Dias: segunda e quarta-feira;

- Horário: 9h às 11h;

- Carga horária: 60h

- Escolaridade: A partir do ensino médio cursando ou completo;

- Realizado em parceria com o Cetam.

Libras Intermediário

-Dias: terça e quinta-feira;

- Horários: 9h às 11h;

- Carga horária: 60h;

- Requisitos: conclusão do ensino médio e certificado do curso de LIBRAS BÁSICO;

- Realizado em parceria com o Cetam.

Corte e Costura em Malharia

- Dias: segunda a sexta-feira;

- Horários: 14h às 18h;

- Escolaridade: livre;

- Carga horária: 80h;

- Realizado em parceria com o Cetam.

Dança de Salão

Início do Curso: 14/09

Já estamos em processo de matrícula;

- Dias da semana: Sábado: das 18h às 20h.

Capoeira

- Dias da semana: segunda a sexta-feira;

- Horário: 18h às 20h;

- Faixa etária: 3 a 5 anos de idade - aulas 18h as 19h;

6 a 10 anos de idade - 19h às 20h.

Hidroginástica

- Dias da semana: Segunda e quarta feira;

- Horário: 17h às 18h;

Pré requisito: Apenas para pessoas idosas (a partir dos 60 anos).

Psicomotricidade

- Dias da semana: Quarta-feira;

- Horário: 14h às 16h;

- Faixa etária livre;

- Observação: Através de encaminhamentos da Semed.

BALÉ

Pré-Balé

- Dias da semana: Terça e quinta-feira;

- Horário: 9h às 10h;

- Faixa etária: 6 a 8 anos de idade.

Balé (Adulto)

- Dias da semana: Terça e quinta-feira;

- Horário: 10h às 11h;

- Faixa etária: A partir dos 12 anos de idade.

Balé (Intermediário)

- Dias da semana: segunda a sexta-feira;

- Horário: 9h às 10h30;

- Faixa etária: 10 a 15 anos.

Jiu jitsu (Infantil)

- Dia da semana: segunda, quarta e sexta-feira;

- Horário: 18h30 às 19h30;

- Faixa etária: 3 a 15 anos de idade.

Jiu jitsu (Adulto)

- Dias da semana: segunda a sexta-feira;

- Horário: 19h30 às 21h;

- Faixa etária: A partir de 16 anos de idade.

Curso de corte e costura não necessita de escolaridade | Foto: Divulgação/Assessoria

*Com informações da assessoria.