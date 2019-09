Ação voltada para pesca esportiva é realizada em Barcelos

Manaus- Considerado um dos principais destinos turísticos do mundo para a prática da Pesca Esportiva e Recreativa, o município de Barcelos vai receber ação de sensibilização e educação ambiental do Governo do Amazonas no próximo mês. O trabalho será coordenado pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com a prefeitura do município.



O objetivo desta ação é sensibilizar tantos os praticantes da pesca quanto os empresários do setor para buscarem regularização junto ao Ipaam, segundo informou o diretor-presidente do órgão, Juliano Valente. O evento vai ocorrer entre os dias 16 a 20 de setembro, em local a ser definido pela prefeitura.

Os detalhes dessa ação foram definidos durante reunião que ocorreu nesta quinta-feira (22), na sede do Ipaam, localizado na avenida Mário Ypiranga, 3.280, Parque Dez, na zona centro-sul, na qual contou com as participações dos representantes da prefeitura e da Câmara Municipal de Barcelos, além do corpo técnico da Sema e Ipaam.

Parceria - De acordo com o diretor-presidente do Órgão de Proteção Ambiental do Estado, Juliano Valente, a parceria para realizar a ação com a prefeitura do município é muito importante, pois as pessoas precisam entender que é necessário se regularizar para poder pescar sem comprometer o estoque pesqueiro daquela região.

“Hoje, foi possível firmar um acordo para que a equipe do Ipaam e da Sema possam se deslocar até o município para realizar o trabalho de sensibilização”, afirmou.

Práticas socioambientais

Para o prefeito de Barcelos, Edson Mendes, essa ação tem o objetivo de organizar, sensibilizar e promover práticas socioambientais cada vez mais sustentáveis, fortalecendo ainda mais a Pesca Esportiva e Recreativa como uma matriz econômica para o município e também para o Amazonas.

“Na medida em que a Prefeitura, a Câmara e o Ipaam unem esforços no sentido de conscientizar o pescador, de enquadrá-lo quanto às exigências legais, ambientais e operacionais, isso torna o modelo cada vez mais legitimado, mais sustentável, mais atrativo do ponto de vista regional, nacional ou internacional, dando ao turista e ao pescador esportivo a garantia, a segurança e a certeza de que as instituições estão levando modelo cada vez mais a sério”, explicou.

Benefício para a população

O presidente da Câmara Municipal, Gleidson Serrão, informou que o povo de Barcelos é quem será o maior beneficiado com essa ação.

“Esse fortalecimento aqui só contribui com a pesca, no qual nossa principal matriz é o tucunaré-açu. Durante a reunião no Ipaam, nós tivemos um grande fortalecimento e quem ganha é o povo de Barcelos e os visitantes”, destacou.

Regularização

Para a obtenção do Certificado do Registro de Pesca (CRP), o empreendedor deverá acessar o site www.ipaam.am.gov.br, ir à aba de ‘Gerências’, acessar o item ‘Gerência de Pesca’, logo em seguida clicar em ‘Pesca Esportiva’ e verificar a lista de documentos necessários. Os documentos deverão ser protocolizados na sede do Instituto, situado na avenida Mário Ypiranga, Parque Dez, Manaus-AM.

Por meio do site sistemas.ipaam.am.gov.br, o pescador poderá também solicitar a carteira de pesca, no item ‘Carteira de Pesca Amadora’. Após o preenchimento das informações, será gerado um boleto, que deve ser pago no banco informado em até 48h. Caso a pescaria aconteça antes do prazo necessário para gerar a licença, o pescador deve portar a guia de recolhimento quitada, acompanhada da carteira de identidade.

Evento

O Ipaam participou do lançamento da 1ª edição do Torneio Internacional de Pesca Esportiva, que acontecerá no município de Barcelos em fevereiro de 2020. O evento de lançamento, que foi realizado em Manaus, no início da noite desta quinta-feira, (22), contou com um ponto de apoio com orientações do órgão a todos os pescadores que tiveram dúvidas quanto à regularização para a prática da atividade.

*Com informações da assessoria