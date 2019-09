Em Manaus, família encontra jiboia de 1 metro e 70 centímetros em casa

A cobra foi solta na mata | Foto: Divulgação

Manaus - Tem coisas que só acontecem com quem mora na região Norte do Brasil, imagina o susto da família que encontrou uma jiboia de aproximadamente 1 metro e 70 centímetros, por volta da meia-noite, desta quinta-feira (22), entrelaçada no portão da casa, localizada na avenida Rio Negro, conjunto Atílio Andreazza, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.



De acordo com informações do Batalhão e Policiamento Ambiental (BPAMB), os moradores acionaram a guarnição após encontrar a cobra acomodada na área de serviço.

“Chegamos no local e nos deparamos com a situação e logo identificamos que era uma jiboia. O animal foi capturado e analisado e, como não apresentava qualquer sinal de maus-tratos ou ferimentos, foi libertado”, contou uma fonte policial.

Em seguida, a cobra foi devolvida à natureza em uma mata no bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade. Vale ressaltar que a jiboia não possui veneno.