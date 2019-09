Voluntários realizam distribuição de sopa em Manaus

Iniciativa partiu de um grupo de voluntários do projeto "Sopão da Esperança", organizado pela ordem maçônica "Esperança Porvir" | Foto: Reprodução

Manaus - Fazer o bem para pessoas que convivem no mesmo espaço. Essa é a iniciativa de um grupo de voluntários do projeto "Sopão da Esperança", organizado pela ordem maçônica "Esperança Porvir". A distribuição de sopa ocorre todos as quintas-feiras, a partir das 17h30, para pessoas em situações de vulnerabilidade na rua Bernardo Ramos, próximo ao Paço da Liberdade, antiga Prefeitura de Manaus, localizada no bairro Centro, Zona Sul da capital.



A distribuição de sopas conta com a participação de toda a comunidade da Ordem da Maçonaria e com o apoio da Grande Loja Maçônica de Manaus . O projeto tem o principal objetivo beneficiar pessoas que vivem em situações de risco e vulnerabilidade na área. Idealizado pelo então Venerável Mestre, Erick Lima, para realizar as atividades em torno da loja maçônica.

A ideia do projeto surgiu a partir de uma percepção pessoal. "É uma área que tem um grande número de pessoas vulneráveis. Eu estava pensando em uma forma de como ajuda-las. Então surgiu a ideia de distribuir as sopas para eles", comenta o idealizador do projeto.

Apesar de ser um projeto recente, o 'Sopão da Esperança 'já é uma ação permanente da ordem maçônica, que ajuda pelo menos 60 pessoas na rua Bernardo Ramos. "Temos visto um pouco mais de esperança no olhar das pessoas, que pelo menos na quinta-feira, com ajuda da distribuição da sopa, podem dormir alimentadas", destaca.

A Instituição também recebe doações de alimentos para ajudar na realização da sopa e continuidade do projeto. As doações podem ser realizadas no endereço da loja Maçônica "Esperança Porvir", na rua Bernardo Ramos, próximo ao Paço da Liberdade, Centro de Manaus.