Jovem desaparece em Manaus após conversa misteriosa com mãe

Dioney Junior Souza Coelho, de 19 anos, está desaparecido desde a noite do último domingo (18). | Foto: Divulgação

Manaus - O cobrador de micro-ônibus do transporte alternativo, Dioney Junior Souza Coelho, de 19 anos, está desaparecido desde a noite do último domingo (18). O jovem saiu por volta das 19h, da casa onde ele mora com o pai, localizada na rua José Lins, comunidade Carlinhos da Carbrás, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Conforme o motorista Dionelson Coelho, pai do jovem, Dioney estava transtornado após ter uma conversa misteriosa com a mãe dele.

"Estávamos trabalhando juntos no domingo, quando ele recebeu a mensagem da mãe dele, por volta das 13h, dizendo que precisava falar urgente com ele. Eu e a mãe dele somos separados há sete anos. Ela morava em Santarém e há três meses voltou para Manaus e passou a ter contato com o Dioney", disse o pai do desaparecido.

Depois de receber a mensagem da mãe, Dioney foi até o encontro dela, no bairro Mutirão. "Ele retornou para casa às 17h e chegou chorando e até discutiu com a namorada. Saí para comprar janta e quando voltei descobri que ele tinha tentado suicídio. Apesar de todas as situações, ele não quis falar o que estava aconteceu", relatou o motorista.

Ainda de acordo com o motorista, o jovem não queria permanecer em casa e pediu dinheiro. Dionelson deu uma quantia de R$ 100 ao filho e pediu para o jovem manter contato, mas Dioney deixou o imóvel sem avisar para onde iria. Desde então os familiares não tiveram mais notícias dele.

"Pensei que iria para a casa da mãe dele, mas já fui lá e ela também não sabe dele. O que é estranho, porque ela não demostra nenhum tipo de preocupação. Eu não sei mais o que fazer, já fui nos hospitais, delegacias e até no IML", lamentou o homem.

Da última vez em que foi visto, o jovem vestia uma camiseta vermelha e um short azul. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números: (92) 98224-8720 ou 99178-3531

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo).