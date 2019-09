Cooperação com a Fiocruz vai trazer ganhos para a rede de saúde

Manaus- O Governo do Amazonas e a Fiocruz , fundação de pesquisa do Ministério da Saúde de reconhecimento internacional, firmaram, nesta quinta-feira (22), Protocolo de Cooperação. Com a parceria, o Estado desenvolverá programas com a Fiocruz que promovam o aperfeiçoamento de profissionais e ganhos de qualidade à rede de Saúde.

O protocolo abre possibilidade de cooperação de projetos nas áreas de pesquisa, na assistência e até na produção de medicamentos.

O protocolo foi assinado pelo governador em exercício e secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, e a presidente da Fiocruz, Nísia Verônica Trindade Lima, na Sede do Governo, com a presença do Secretário de Estado de Saúde, Rodrigo Tobias.

"A assinatura do Protocolo hoje abre caminhos onde o Estado do Amazonas estará incorporando não só a expertise, como também toda a sistemática de desenvolvimento de tecnologias que a Fiocruz possui, que é referência no mundo. Esse ganho para a implementação de saúde, com a atuação sistêmica que precisamos criar, é fundamental", afirmou Carlos Almeida.

O secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, que é pesquisador da Fiocruz, ressaltou a importância da parceria no momento em que a secretaria abre caminho para uma nova fase, que é a de ser produtora de conhecimento em políticas públicas de saúde.

"Hoje, a gente assina um protocolo de intenções que vai melhorar a qualidade da saúde no campo da medicina, da educação, da pesquisa, da assistência, da vigilância das doenças endêmicas da região, principalmente na área de fronteira e, sobretudo, a possibilidade de parceria na área de desenvolvimento produtivo, ou seja, produção de medicamentos para enfrentar as mazelas da nossa região".

A presidente nacional da Fiocruz, Nísia Verônica Trindade Lima, destacou que a assinatura do protocolo reforça a importância dos 25 anos de presença da Fiocruz na Amazônia e vai fortalecer o trabalho que vem sendo feito ao longo desses anos.

"Estar trabalhando em colaboração com os governos dos Estados é uma orientação da nossa instituição. O momento de hoje é especial pela assinatura do termo de cooperação e também porque a Fiocruz Amazônia está completando 25 anos dedicado à saúde pública na região".

