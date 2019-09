“Amazonas Presente”: Cosama vai lançar programa de modernização

Manaus- A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) irá lançar, no próximo dia (28) de agosto, o Programa de Modernização de implantação de hidrômetros e um novo sistema comercial, o Gestcom, que acontecerá em Tabatinga, município da Calha do Alto Solimões. A iniciativa faz parte da agenda da segunda edição do programa “Amazonas Presente”, do Governo do Estado.

Seguindo a orientação do governador Wilson Lima de atender a municípios que por muito tempo foram esquecidos, agora a Cosama irá promover a modernização de equipamentos e sistemas, o que possibilitará ao consumidor ter atendimento com eficiência na leitura do consumo de água de residências e pontos comerciais.

O presidente da Cosama , Armando do Valle, afirma que, com a instalação de hidrômetros e o novo sistema comercial, a leitura de cada ponto consumidor passa a ser muito mais justa, evitando inclusive o desperdício.

“Esse sistema foi implantado nos moldes da legislação estadual quanto à cobrança de débitos e facilita o atendimento entre a Companhia e o cliente”, destaca.

A ação também irá otimizar a avaliação da micromedição, que serve como base de cálculos essenciais para identificar possíveis desperdícios na captação e distribuição de água.

A partir do lançamento oficial do programa de hidrometração, a Cosama iniciará a instalação dos hidrômetros e pede a colaboração da população, tendo em vista que a ação será para o benefício de todos os consumidores.

*Com informações da assessoria