Seinfra recupera ruas do município de Maraã no Amazonas

Manaus- As obras de recuperação do sistema viário do município de Maraã estão sendo realizadas em três bairros da cidade, que abrangem oito ruas. As obras são executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e devem ser finalizadas em outubro deste ano.



As obras na cidade do Médio Solimões compreendem os serviços de terraplenagem, pavimentação em concreto armado (areia, seixo e ferro) e drenagem (meio-fio). As vias, antes de receberem a camada asfáltica, passaram pelo processo de regularização de subleito, base e sub-base, a fim de deixar a obra com maior resistência.

Entre as ruas contempladas pelos serviços estão a estrada que liga a sede de Maraã ao aeroporto da cidade e a rua Ricardo Avelino, uma das principais do munícipio. As referidas vias já estão completamente teladas (preparadas) para receber o concreto e, posteriormente, os serviços de drenagem.

Para os trabalhos, foram enviadas a Maraã três betoneiras, dois caminhões e um silo, que é um equipamento usado para o preparo do concreto. De acordo com o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, as obras em Maraã, assim, como em outros municípios do interior do estado, trarão benefícios à população local, como a melhoria na trafegabilidade.

“A ordem dada pelo governador Wilson Lima é para que os municípios do Amazonas tenham um sistema viário digno, independentemente da localização, para que facilite a ida e a volta das pessoas às suas casas, escolas, feiras, mercados e aos locais de trabalho. Temos feito investimentos para que essas obras durem por muito tempo, com materiais de qualidade que satisfaçam os moradores desses locais”.

*Com informações da assessoria