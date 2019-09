Vídeo: caçamba passa por cima da cabeça de homem no Alfredo Nascimento

O motorista da caçamba fugiu do local com medo de represálias | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como André Araújo dos Santos, de 23 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na rua 9, bairro Alfredo Nascimento, zona Norte de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 18h30, em frente a uma escola da rede municipal.

Segundo informações dos policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), eles foram acionadas para atender a ocorrência com denúncias de homicídio culposo.

Os moradores da comunidade conhecem a vítima por ser usuários de entorpecentes e alcoólatra. Como era de costume o rapaz dormir na rua embriagado, eles desconfiam que nesse caso, ele também estivesse bêbado e caiu ali mesmo.

"O motorista do caminhão estava manobrando o veículo, e como não é comum ninguém ficar em baixo da caçamba, acho que ele não percebeu que o André estava dormindo lá. Após o acidente fatal, o motorista fugiu do local temendo alguma represália contra ele", disse um morador que não quis se identificar.

A perícia do crime foi realizada pelos agentes do Departamento de Polícia Técnica-Científico (DPTC). Após a análise do acidente, os funcionários do Instituto Médico Legal (IML), removeram o corpo para exame de necropsia.

