Sema e Bombeiros realizam formação de brigadistas voluntários em Apuí

Manaus- A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) realizou a formação de brigadistas voluntários com 28 moradores do

município de Apuí . A atividade, que teve início na quinta-feira (22) e finalizou neste sábado (24), tem o objetivo de capacitar os moradores no combate às queimadas na região.



O trabalho é resultado da parceria entre Sema, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CMBAM), por meio do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA), e Prefeitura de Apuí, por meio da Defesa Civil do município.

A ação faz parte da estratégia do Comitê Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, Controle de Queimadas e Monitoramento da Qualidade do Ar, coordenado pela Sema.

De acordo com a gestora do Mosaico de Apuí, Aldeíza Lago, a capacitação dos moradores do município é estratégica, já que a região sofre com um dos maiores índices de desmatamento ilegal e focos de queimadas. “A capacitação vai beneficiar as comunidades do município, que está localizado nesta área desafiadora que é o Sul do Estado. Esperamos que eles possam atuar no combate e prevenção nesses casos. Esta ação visa conter o avanço das queimadas”, afirmou a técnica da Sema.

O curso aborda treinamentos teórico e prático, com instruções sobre o manejo de fogo e orientações sobre os cuidados que devem ser tomados para que o fogo não se alastre na natureza, além de técnicas de primeiros-socorros e transporte de vítimas. No último dia de capacitação, os moradores terão uma prática de combate a incêndios.

Após a conclusão do curso, os moradores estarão aptos para atuar como brigadistas na natureza, fazendo desde a orientação quanto o combate de pequenos focos.

Mosaico do Apuí

O município de Apuí figura na lista das cidades do Amazonas que mais registrou focos de calor no início do segundo semestre de 2019. Para promover ações de conscientização sobre os riscos de incêndios florestais, a Sema, por meio do Comitê Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, Controle de Queimadas e Monitoramento da Qualidade do Ar, vem trabalhando desde julho na formação de brigadistas voluntários em todo o estado.

Em julho, foram realizadas formações de brigadistas voluntários para moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Madeira, RDS do Igapó-Açu e RDS do Rio Amapá. Os cursos de formação de brigadistas serão realizados também nas reservas Extrativista (Resex) Canutama, Floresta Estadual de Canutama, Parque Estadual Rio Negro Setor Norte, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Nhamundá e Guajuma e RDS Puranga Conquista. Outras UCs estão recebendo também campanhas educativas, oficinas de manejo de foco, entre outras.

