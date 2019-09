Campanha 'Amazonas sem Febre aftosa' encerra no próximo sábado (31)

Manaus- A segunda etapa da campanha “Amazonas sem Febre Aftosa ”, coordenada pela Agência de Defesa Agropecuário e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), encerrará no próximo sábado (31), em 41 municípios do Amazonas.

De acordo com a Adaf, os produtores rurais que não adquiram a vacina, devem até este dia comprar as vacinas nas casas agropecuárias credenciadas pela autarquia ou nos escritórios do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal do Amazonas (Idam). O preço médio da dose de vacina oscila entre R$ 1,90 e R$ 2,10.

Notificação da vacina

Após a vacinação, o produtor rural deverá notificar a agência até o dia de (15) de setembro que imunizou seu rebanho.

Os municípios que participam da segunda etapa da campanha “Amazonas sem Febre Aftosa” são: Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.

