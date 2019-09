No AM, preso por homicídio diz que vítima flertava com a mulher dele

Manacapuru - Jhonatas Lima de Moraes, de 26 anos, foi preso na sexta-feira (23) suspeito de matar Joanderson Oliveira Santana, de 32 anos. O crime aconteceu no dia 18 de dezembro de 2018, em Manacapuru ( a 68 quilômetros de Manaus).

De acordo com Rodrigo Torres, titular da unidade policial, no dia do delito, a vítima estava utilizando drogas ilícitas em uma casa abandonada quando Jhonatas e Bruno Laranjeiras Albuquerque, que já foi preso pela equipe da DIP Manacapuru, realizaram a abordagem ao homem e Jhonatas efetuou disparos de arma de fogo em Joanderson.

“Logramos êxito na prisão de Bruno no dia 22 deste mês e agora prendemos Jhonatas, que foi o autor dos disparos. A prisão dele foi efetuada no bairro São José. Em depoimento, ele relatou que Joanderson foi companheiro dele de cela quando cumpria pena por outro crime e que, na época, a vítima flertava com a mulher dele”, explicou Torres.

O titular da DIP Manacapuru disse que após ser constatada a autoria do crime, ele representou à Justiça o pedido de prisão em nome de Jhonatas. A ordem judicial foi expedida no dia 20 deste mês, pela juíza Scarlet Braga Barbosa Viana, da 2ª Vara de Manacapuru. Jhonatas já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo, extorsão, entre outros.

Procedimentos

Jhonatas foi indiciado por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele irá permanecer na carceragem da DIP Manacapuru, que funciona com unidade prisional naquele município.

*Com informações da assessoria