Vídeo: casal morre em acidente de trânsito na Colônia Terra Nova

Manaus - O motorista Severino Oliveira da Silva, de 48 anos, e a namorada dele, a auxiliar de produção Marcione Lopes da Silva, de 30 anos, morreram após um grave acidente de motocicleta na noite de domingo (25), na avenida Cristã (antiga avenida Chico Mendes), no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acidente aconteceu, por volta das 21h, após Severino entrar na contramão ao desviar de um carro que estava estacionado com a porta esquerda aberta.

O casal ficou com a frente destruído | Foto: Josemar Antunes

Durante a manobra, Severino colidiu frontalmente com um carro Nissan/Match, de cor prata e placa PHC-0545, que vinha no sentido oposto. O casal morreu no local.

Testemunhas afirmaram que o casal foi visto horas antes do acidente assistindo ao jogo do Flamengo contra o Ceará em um bar nas proximidades.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado por populares. O condutor do carro, de 23 anos, foi levado para o 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar esclarecimentos sobre o acidente. Ele afirmou que tinha acabado de sair de um culto evangélico.

O Samu ainda foi acionado, mas as vítimas já estavam mortas | Foto: Josemar Antunes

Após os trabalhos da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML).

No local, policiais militares informaram que o motorista do veículo que provocou o acidente deixando a porta aberta fugiu. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento comercial devem ajudar a Polícia Civil na identificação do condutor.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo