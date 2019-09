Mulher é levada ao hospital após capotamento de carro na Ponta Negra

Manaus - Uma mulher de 24 anos, que não teve o nome divulgado, ficou ferida após o carro que conduzia capotar, por volta das 10h desta segunda-feira (26), na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o acidente aconteceu por volta das 10h15, quando a vítima perdeu o controle do veículo, modelo Ford Ranger, ao fazer o contorno da rotatória com a avenida do Turismo.

Policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. Os agentes do Serviço Atendimento Móvel de Urgência prestaram socorro à vítima, que , posteriormente, foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, localizado na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

O carro capotou por volta das 10h desta segunda-feira (26) | Foto: Divulgação

Os agentes de trânsito coordenaram o fluxo de veículos na avenida durante o ocorrido. Segundo o IMMU, não foi necessário realizar o fechamento da via e o veículo foi removido minutos após o acidente.