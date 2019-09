60 motoristas são flagrados dirigindo bêbados em Manaus

Manaus- A fiscalização da Lei Seca, coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), autuou 58 motoristas em Manaus por embriaguez ao volante ou recusa, entre a noite de sexta-feira (23) e a madrugada desta segunda (26). No total, 207 motoristas foram submetidos à realização do teste do bafômetro durante todo o fim de semana.

As operações ocorreram em todas as zonas da cidade e foram realizadas em parceria com Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e a Polícia Civil. A operação reuniu aproximadamente 40 servidores das três instituições. Nos três dias de fiscalização, 75 veículos, sendo carros e 21 motos, foram retidos ao parqueamento do órgão por irregularidades. Além disso, 48 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e 47 Certificados de Licenciamento de Veículo (CRLV) foram recolhidos, e 282 multas foram aplicadas a condutores por diversas irregularidades.

A operação faz parte da rotina de fiscalização do Detran-AM, determinada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizada pelo Detran-AM por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot). O objetivo da ação é promover a ordem e o bem-estar social no trânsito, além de eventuais autuações quanto ao cometimento de infrações. A ação integrada faz parte da estratégia do sistema de Segurança Pública do Governo do Amazonas para a redução dos índices de criminalidade e ocorrências no trânsito.

*Com informações da assessoria