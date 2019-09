Susto: jacaré é resgatado de dentro de casa no bairro Novo Aleixo

Manaus- Os policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB) e do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB) resgataram, na tarde deste domingo, (25), um filhote de jacaré no interior de uma residência localizada no bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital.

Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que, por volta das 16h, foram acionados via telefone para realizar o resgate de um réptil. Foi feito o deslocamento até o endereço do denunciante, onde foi efetuado o isolamento do local e, em seguida, a contenção do animal silvestre. O réptil estava em boas condições físicas, sem sinal de maus-tratos, e de imediato foi levado até um habitat seguro para se realizar a soltura.

O Batalhão Ambiental orienta a população que criar, guardar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização dos órgãos competentes, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei.

*Com informações da assessoria