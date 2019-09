Vídeo: Prefeitura lança ‘Semana de intensificação Vacinal'

Manaus - A prefeitura de Manaus lançou na tarde desta segunda-feira (26), na UBS Theodomiro Garrido, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul da cidade, a ‘Semana de Intensificação Vacinal’ que será realizada até o próximo sábado (31) de agosto, em todas as salas de vacina da rede municipal.

De acordo com o Arthur Virgílio Neto, o objetivo da ação é imunizar todas as crianças com menos de 2 anos contra sarampo. “Manaus está dando um show na luta contra as doenças virais. Nós conseguimos bater meta contra o H1N1 e agora não vai ser diferente. Vale lembrar que essa é uma campanha municipal e não federal, âmbito nosso que vamos levar a vitória”, ressaltou o prefeito.

Segundo a secretaria municipal de Saúde (Semsa) o público alvo nessa faixa etária apresenta maior risco para o adoecimento e morte. Além disso, o vírus do salário continua a circular em todos os estados brasileiros.

Dia ‘D’

No dia 31 de agosto, todas as 137 salas de vacina em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Policlínicas, Clínicas da Família e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), irão funcionar das 8h às 12h, para vacinar e reforçar, contra Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por HiB) entre outras doenças.

