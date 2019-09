Após sair de casa, mulher desaparece no Distrito Industrial

Manaus- Queisiane Cardoso Braz, de 35 anos, está desaparecida desde a noite do dia 23 de agosto deste ano. A imagem dela foi divulgada, nesta segunda-feira, (26), pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops).



De acordo com Maria Eliana Cardoso, mãe de Queisiane, no dia em que desapareceu , por volta das 2h, a mulher saiu da casa onde mora, situada na rua Hibisco, ocupação Nova Vitória, na segunda etapa do bairro Distrito Industrial, Zona Leste da capital. Na ocasião, não informou para onde iria.

Segundo a mãe, da última vez em que foi vista, Queisiane estava em um bar na região da residência dela, acompanhada de um homem ainda não identificado. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ela.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes da desaparecida, ligar para os números: (92) 99451-1116 ou 99221-8352.

*Com informações da assessoria