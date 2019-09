Aulão de Geografia e Português para prova do TJ acontece nesse sábado

Manaus - Acontece, nesse sábado (31), um grande aulão destinado aos candidatos que estão tentando uma vaga como servidor do tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam). O Evento será uma dobradinha de Geografia e Língua portuguesa e marcará o retorno às salas de aula do professor de Geografia do Amazonas Paulo Brito, o “Estrela”.

“Estrela” ficou conhecido devido a seu modo irreverente e objetivo em suas aulas no projeto Aprovar, do governo do Estado, onde ensinava Geografia do Amazonas para candidatos a uma das vagas na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), através de aulas transmitidas pela TV.

Com a inédita inclusão da matéria no edital do concurso do Tjam e a dificuldade dos alunos em aprenderem de forma objetiva o tema, o professor “Estrela” e “Wander, o professor”, de Língua Portuguesa, resolveram fazer uma dobradinha de Geografia e Português para os alunos que correm contra o tempo em busca de estabilidade.

A aula irá começar às 8h30 e tem final previsto para as 17h, o valor do ingresso é R$ 40 e pode ser adquirido no local do evento, na rua Ramos Ferreira, 638 – Centro (no Ceteo, em frente à Praça da Saudade, ao lado da Caixa Econômica Federal).

Mais informações podem ser obtidas através do (92) 98172-4871.

*Com informações da assessoria