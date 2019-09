Bombeiros seguem buscas por homem desaparecido em rio no Amazonas

Manaus - Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) segue as buscas por José Moura, de 53 anos, que

desapareceu após o naufrágio de uma embarcação de pequeno porte. O fato aconteceu no domingo (24), nas proximidades da comunidade São Pedro, em Itacoatiara ( a 270 quilômetros de Manaus) na margem esquerda do Rio Amazonas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam a bordo da embarcação. Entretanto, uma delas conseguiu nadar até a margem e pedir ajuda. Outras duas foram resgatadas com vida pelos ribeirinhos.

A equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi acionada na manhã de segunda-feira (26) e começou a realizar as buscas por José Moura.

O Corpo de Bombeiros afirma, que apesar de não conseguir entrar em contato com a equipe de mergulhadores, as buscas serão realizadas durante todo o dia. A profundidade no local é de 20 a 40 metros.