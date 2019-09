Prosamim abre inscrições para curso de atendente de farmácia

Manaus- O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), abre as inscrições para o curso de atendente de farmácia, no parque residencial Mestre Chico II, localizado no bairro da Cachoeirinha, zona sul de Manaus. As inscrições iniciam nesta terça-feira (27) e seguem até o dia (4) de setembro.

O curso é gratuito e atende aos moradores do Prosamim e do entorno. As aulas iniciam no dia 9 de setembro, no horário das 8h ao meio-dia, e ocorrerão no escritório administrativo situado dentro do parque residencial.

O curso de atendente de farmácia capacita o profissional para conhecimento sobre os remédios, atendimento ao público, auxilia nas tarefas organizacionais, gerenciais e administrativas.

“O curso é gratuito e é uma ótima oportunidade para muitos que precisam de qualificação e não possuem renda para pagar um curso particular. A proposta é capacitar para auxiliar no mercado de trabalho”, afirmou a subcoordenadora Social da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Viviane Dutra.

Documentos

Os documentos necessários para a inscrição são: RG, CPF, comprovante de residência e Certificado do Ensino Médio.

