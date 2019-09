Vídeo: carro vira em cima de moto durante acidente no Japiim

Manaus - Um carro Fiat Palio, de cor vermelha, colidiu com uma motocicleta na rua polivalente, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus, nesta terça-feira (27).

De acordo com os policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsáveis pelo registro da ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 9h30 e não deixou vítimas fatais.

Um policial militar relatou à equipe de reportagem que no carro havia apenas o motorista, enquanto a moto transportava duas pessoas. Ele também salientou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não precisou ser acionado.

As vítimas ficaram com escoriações pelo corpo | Foto: Reprodução

"Os envolvidos no acidente resolveram a situação no local. Ninguém ficou com graves ferimentos", disse o agente de segurança.

Conforme uma testemunha, que preferiu não se identificar, as vítimas do acidente tiveram somente ferimentos leves nos braços. "Eu estava com o meu filho nos braços e, por isso, preferi sair do local. Mas vi que ninguém ficou gravemente ferido", concluiu.

Veja o vídeo: