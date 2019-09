Governo promove atendimento do Programa Crédito Solidário em Manaus

Manaus- O Governo do Amazonas fornece o aporte de R$ 400 mil para a 12ª ação do Programa Crédito Solidário , que levará atendimento nesta quarta-feira, (28) e quinta-feira, (29), em Manaus.

A ação vai iniciar às 9h, com encerramento às 16h30, no Centro Cultural Aníbal Beça, na avenida Autaz Mirim, Novo Aleixo, ao lado do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Durante os dois dias de ação serão oferecidos atendimentos de saúde, como teste de glicemia, aferição de sinais vitais (PA) e orientação de nutrição; e serviços de cidadania, como emissão de 1º e 2º via de RG, 2º via de certidão de nascimento, emissão de passe livre interestadual e intermunicipal, serviços de reprografia, orientação jurídica, emissão de carteira de trabalho e agendamento de IMMU (passe livre para pessoa com deficiência).

Os serviços são oferecidos por meio de parceria entre o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), as secretarias de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), Trabalho (Setrab), Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

O Programa Crédito Solidário é resultado de uma parceria entre o FPS e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), com o objetivo de levar um sistema de financiamento para pessoas desempregadas ou subempregadas, o que tornará possível sua autossustentabilidade e melhor qualidade de vida.

*Com informações da assessoria