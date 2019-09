PcDs serão contemplados em ação da Seped na Zona Leste de Manaus

Manaus- A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) vai estar na 12ª ação do programa Crédito Solidário , do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), a ser realizada nesta quarta (28) e quinta-feira (29), no Centro Cultural Aníbal Beça, localizado na avenida Autaz Mirim (antiga Grande Circular), ao lado do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.



Durante os dois dias de atividades, das 9h às 16h, servidores da Seped irão oferecer orientação jurídica às pessoas com deficiência e, também, cadastramento nos sistemas de transporte rodoviário: Passe Livre, que permite a gratuidade nos ônibus que circulam em Manaus; Passe Legal (intermunicipal), que permite a gratuidade ou 50% de desconto para viagens entre as cidades do Amazonas; e o Passe Interestadual, para trechos entre os estados do país.

No local, também serão oferecidos os serviços de saúde, como teste de glicemia, aferição de sinais vitais (PA) e orientação de nutrição, além das emissões de documentos, como RG (1ª e 2ª via), certidão de nascimento (2ª via) e carteira de trabalho.

*Com informações da assessoria