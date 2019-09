Seped entrega cadeiras de rodas no município de Tabatinga

Manaus- A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), vai entregar nesta quarta-feira, (28) 35 cadeiras de rodas para as pessoas com deficiência (PcDs) que residem em Tabatinga, A ação é fruto de uma parceria com o Fundo de Promoção e Erradicação da Pobreza (FPS).

A ação da Seped visa alcançar cadastros que estavam há muito tempo esperando pelo benefício e/ou pela gravidade do caso. O valor investido foi de mais de R$ 50 mil.

“Por meio de uma força-tarefa entre Estado e município, 35 pessoas foram visitadas in loco por médico, assistente social e fisioterapeuta para realização de medições e fechamento de laudos”, explicou Dibson Flores, servidor da Seped, informando também que duas aldeias indígenas foram visitadas na ocasião.

Interiorização

Este ano, a Seped já entregou mais de 210 cadeiras de rodas, no mês de junho, na capital e em Parintins.

“Queremos desfazer a visão das pessoas que tinham a Seped como acessório no Governo. Representamos um quarto da população e faremos de tudo para que todas as políticas públicas alcancem, se não todos, a maioria. Queremos, de forma idônea, oferecer às pessoas com deficiência produtos de qualidade e ações que realmente promovam sua inclusão”, frisou a titular da Seped, Viviane Lima.

As 35 cadeiras que serão entregues em Tabatinga fazem parte do processo nº 076/2018, cuja licitação é oriunda do pregão eletrônico de nº 992/2018, de valor global é de R$ 527.835,00. Até o final deste ano, a Seped vai entregar cadeiras do tipo postural.

Programa

Lançado no final de maio pelo governador Wilson Lima, o “Amazonas Presente” tem a proposta de levar para mais próximo da população do interior os serviços oferecidos pelas secretarias estaduais. A primeira edição da iniciativa atendeu aos municípios de Parintins, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Barreirinha, no Baixo Amazonas.

Nesta edição, a iniciativa atenderá moradores de Tabatinga – que servirá de polo das atividades e onde será instalado gabinete temporário do Governo do Estado, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença e Benjamin Constant, todos na Calha do Alto Solimões.

A proposta da ação itinerante é chegar aos 61 municípios do interior, levando serviços nas áreas de saúde, cidadania, fomento, segurança no trânsito, atendimento ao consumidor e assistência social.

*Com informações da assessoria