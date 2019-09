Fã com síndrome de down pede ajuda para conhecer Roberta Miranda

Manaus - Uma das atrações confirmadas do Festival Passo a Paço 2019, que este ano acontecerá de 5 a 8 de setembro, é a cantora Roberta Miranda. Sabendo da vinda de sua 'diva', Ecilena de Aquino Siqueira, a Cica, de 52 anos, pede ajuda para ver a cantora de perto.

Cica, que tem síndrome de Down, já conheceu e tirou fotos com Roberta Miranda há mais de 15 anos, quando conseguiu ir ao camarim da cantora. As lembranças do encontro estão guardadas no seu quarto até hoje, em uma prateleira de destaque.

Há mais de 15 anos, Cica conheceu pessoalmente Roberta Miranda. | Foto: Divulgação

"Ela sempre curtiu Roberta Miranda e entoa 'Vá com Deus' quando quer mandar a gente embora do quarto dela, que aliás é sagrado", conta a sobrinha, Neyla Siqueira.

"Do nada, ela começa a cantar as músicas, principalmente 'Majestade o Sabiá'", relata Neyla. Aliás, esta é uma de suas músicas favoritas, junto com "Vá com Deus".

Cica é a filha mais nova de muitos irmãos e sempre foi a queridinha da família. "Depois do falecimento da minha avó, ela virou a cola que une todos. Sempre tentamos fazer as vontades dela como o aniversário, em junho, que é uma tradição da família e amigos", compartilha Neyla.

A família solicita ajuda da população para que o pedido de Cica chegue até Roberta Miranda. Uma das estratégias é utilizar a hashtag #RobertaRecebeACica.