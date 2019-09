Manaus recebe 1° Soletrando em Libras

Instituto Filippo Smaldone, escola conveniada com a rede municipal de ensino de Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus promove o 1° Soletrando em Libras, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na tarde desta quarta-feira (28), no Instituto Filippo Smaldone, escola conveniada com a rede municipal de ensino de Manaus.

O evento, que acontecerá no auditório da instituição, na avenida Tókio, no conjunto Campos Elíseos, será realizado pelas Gerência de Tecnologia Educacional (GTE), Divisão Distrital Zonal Oeste (DDZ Oeste) e da unidade de ensino.

Inspirada no livro “As frutas do meu quintal”, da escritora Ana Peixoto, o objetivo da ação é incentivar a leitura, enriquecer o vocabulário dos alunos com datilologia, sinais e escrita correta das palavras. No final, os estudantes receberão medalhas e certificado de participação.

O concurso contará com três fases divididas em níveis de palavras: fáceis, médias e difíceis.

A dinâmica do soletrando será em repetir o sinal da palavra dada, fazer a datilologia da palavra, digitar a palavra no computador e fazer o sinal que terminou de cada dinâmica.

A programação começa às 14h com contação de história e, às 15h40, iniciará o Soletrando