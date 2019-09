Vídeo: Fapeam lança programa para transformar ideias inovadoras

Manaus- Com o objetivo de apoiar ideias inovadoras, foi lançado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com a Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep), o edital do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores (Programa Centelha–AM), Nº 011/2019. A cerimônia de lançamento ocorreu na terça-feira (27), no auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus.

Com investimento de R$ 1.820.000,00 (um milhão oitocentos e vinte mil reais), os recursos disponibilizados serão destinados à subvenção econômica (recursos não reembolsáveis) de até 28 projetos de inovação, no valor unitário de até R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

O Programa Centelha visa estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora no Amazonas, oferecendo capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso.

Para a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales, é preciso driblar o medo de empreender, porque a inovação é feita de ousadia e convicção. “Esse programa objetiva estimular, apoiar e financiar novos empreendimentos de inovação para o Amazonas. É um programa que quer alcançar as pessoas para que se sintam motivadas a participarem e a concorrem ao edital. Se você tem uma boa ideia e precisa de uma ajuda para organizá-la, estruturá-la e submetê-la faça com a convicção de que esse é um programa que abre portas e que pode mudar a sua vida e também de várias pessoas, por meio da geração de novos produtos e, consequentemente, novos postos de trabalho”, disse.

Durante a cerimônia, o diretor de Desenvolvimento Científico-Tecnológico da Finep, Marcelo Bortolini, destacou que o Centelha é um programa importante com olhar voltado para a inovação e empreendedorismo. Para ele, o Amazonas tem um grande potencial de desenvolvimento, com uma população que possui espírito inovador e que irá contribuir muito com o intuito do Programa.

O titular da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti), Jório de Albuquerque Veiga Filho, disse que o investimento em Ciência Tecnologia e Inovação (CT&I) traz independência, desenvolvimento e soberania.

“O Centelha coloca à disposição treinamentos online e dá oportunidades para que as pessoas coloquem suas ideias em prática, tornando-as produtos e serviços que utilizaremos no futuro”, pontuou.

Participaram da cerimônia de lançamento, a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales; diretora técnico-científica da Fapeam, Marne Vasconcellos; secretário da Seplancti, Jório Veiga Filho; diretor de desenvolvimento científico e tecnológico da Finep, Marcelo Bortolini; gerente de departamento de desenvolvimento tecnológico e subvenção descentralizada da Finep, Marcelo Camargo, e o deputado estadual, Serafim Corrêa, presidente da Comissão de C&T, comunicação, Informática e Inovação da Aleam.

Quem pode participar do Programa Centelha?

Podem participar pessoas físicas, vinculadas ou não a empresas com até 12 meses de existência anteriores à data de publicação do edital e faturamento bruto anual de até R$ 4.800.000, 00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), sediadas no Amazonas. Os projetos terão prazo de execução de até 12 meses, não prorrogáveis, contados a partir da data do Termo de Outorga.

Etapas

A submissão, avaliação e seleção das propostas serão realizadas em três fases distintas e eliminatórias, sendo elas, Fase 1: Ideias Inovadoras; Fase 2: Projeto de Empreendimento e Fase 3: Projeto de Fomento. As propostas deverão ser submetidas por meio do Sistema Centelha, conforme formulário específico para cada uma das fases, respeitando os prazos estabelecidos do cronograma do edital.

Durante as três fases de seleção, os proponentes receberão capacitações gratuitas online ou presenciais, a serem ministradas pela Fundação Certi, com o intuito de alinhar alguns conceitos importantes, para aprimorar suas ideias e projetos.

Acesse ao edital do Programa Centelha Amazonas

