Viu essa mulher? Ela e filha de 5 anos estão desaparecida em Manaus

Manaus - Helen Carla Carvalho da Silva, de 30 anos, está desaparecida desde o dia 22 deste mês . A mulher saiu da casa onde mora, localizada na rua José Ayrton, no bairro Compensa, na Zona Oeste, afirmando que iria para Boa Vista, em Roraima (RR). A mulher levou a filha de 5 anos.

No entanto, a irmã de Helen, Queliane da Silva, disse que não levou em consideração as declarações de Helen, devido à deficiência intelectual, e saiu para o trabalho.

Segundo o registro de Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), Queliane percebeu que Helen tinha, de fato, partido e levado a filha de 5 anos, após chegar do trabalho.

O cunhado de Helen, Carlos Queiroz Filho, informou à reportagem que alguns familiares foram até a Estação Rodoviária de Manaus, e não encontraram na lista o nome de Helen com destino a Boa Vista. Até o momento, Helen continua sem dar mais notícias.

"Ainda estamos sem notícias. Desde que soubemos que Helen iria para Boa Vista, em Roraima, procuramos pela lista de embarque na rodoviária, mas o nome dela não constava como passageira. Estamos angustiados com sumiço dela e da filha", disse.

A Deops solicita da população na divulgação da imagem de Helen. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os números do órgão pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares da desaparecida, ligar para os números: (92) 99192-7546 e (92) 99601-2962.