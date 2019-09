Flagra: motociclistas fazem retorno proibido na Alameda Cosme Ferreira

Manaus - Comerciantes e moradores da Alameda Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares 2, na Zona Leste de Manaus, reclamam de um retorno proibido usado por motociclistas na avenida.

Segundo informações de moradores, as passagens no canteiro central da via, destinados para pedestres, estão sendo utilizados como retorno pelos condutores de motos.

O risco de acidente aumenta com as manobras | Foto: Josemar Antunes

Por conta disso, vários acidentes de trânsito já aconteceram em dois trechos da pista, inclusive com vítima fatal. No dia 11 de agosto deste ano, José Alex Barbosa de Oliveira, de 36 anos, morreu ao colidir a motocicleta que conduzia contra uma árvore.

Segundo relatos de testemunhas, o motociclista tentou fazer uma manobra proibida na via, em um espaço destinado a pedestres quando foi atingido por um carro, que seguia no mesmo sentido. A vítima morreu na hora.

Motociclistas fazem o retorno proibido diariamente | Foto: Josemar Antunes

"Os motoqueiros não respeitam o espaço dos pedestres. Eles sobem no canteiro central para acessar a outra parte da via. Muitas pessoas, inclusive crianças e idosas, foram vítimas de atropelamento. Até agora nada foi feito pelo órgão de trânsito", disse um comerciante de 52 anos.

Durante o tempo que a reportagem esteve no local, vários motociclistas foram flagrados fazendo a manobra proibida.

A equipe do Portal EM TEMPO solicitou uma nota do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e aguarda o retorno.