Marinha realiza buscas por comandante desaparecido no rio Amazonas

Manaus- Durante todo o dia desta quarta-feira (28), familiares e equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha realizaram as buscas pelo capitão da Marinha Marcante, Jairo Moura, que segue desaparecido desde o naufrágio no último domingo, (25), no rio Amazonas.

A estrutura montada permitiu uma busca mais minuciosa em várias comunidades, percorrendo canais e os dois lados do rio. A unidade do Corpo de Bombeiros de Itacoatiara, associação de pescadores e até ribeirinhos estão empenhados na busca pelo marítimo.

A família não perdeu a esperança de encontrar o capitão Jairo Moura, e destaca que o apoio da Marinha e do Corpo de Bombeiros do Estado são importantes para a operação das buscas.

Na próxima sexta-feira, (30), o rebocador Antonio Domingos da empresa Rio Negro Navegação deve ser guinchado.

