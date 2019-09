Cosama realiza ação de revisão de faturas em Manaquiri

Manaquiri- A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) enviou técnicos do setor comercial para ampliar o atendimento à população e identificar possíveis problemas em ligações e faturas, no escritório regional do município de Manaquiri.

Com o objetivo de conversar e esclarecer dúvidas sobre as faturas de água e ligações na rede, de maneira que o consumidor não se sinta prejudicado, a Cosama conversou com os moradores, nesta segunda (26) e quarta-feira (28), na agência da cidade.

O presidente da Cosama , Armando do Valle, assinalou que a Cosama não mede esforços para cumprir seu papel com a população. “Recebemos a demanda em uma semana e nos dias seguintes já articulamos nossos colaboradores para que a mesma fosse atendida e para que chegássemos lá unicamente com o objetivo de resolver essa questão”, mencionou.

O gerente comercial da Companhia e coordenador da ação em Manaquiri, Denison Gama, relatou os trabalhos realizados e os resultados obtidos pela equipe. “Visitamos a rede de extensão que tem sido ampliada e também conversamos diretamente com os moradores que chegam à agência para explicarmos o que está sendo feito e os futuros projetos. O resultado está sendo superpositivo”, explica ele.

Atualmente, todos os 13 municípios em que a Cosama está presente recebem a leitura baseada na estimativa de consumo médio por cada imóvel. Com as mudanças do valor cobrado pelo consumo da água, tendo os cálculos com base na Lei 11.445/2007, a Companhia entendeu que alguns consumidores precisam de esclarecimentos quanto a isso, e é por esse motivo que realiza os atendimentos programados e, ainda, por meio do atendimento de rotina da própria agência local.

A servidora pública, Cínthia Torres, foi recebida na ação em Manaquiri e teve sua solicitação atendida. “Eu recebi uma fatura a mais, mas esclareci essa pendência, e a Cosama prontamente reverteu, e também já separou no sistema os dois pontos que existem no terreno onde eu moro, ou seja, tudo resolvido”, afirma Cínthia.

Solicitação

A solicitação do atendimento específico foi feita pelo deputado estadual Álvaro Campelo e por vereadores do município que estiveram na última semana em reunião com o presidente Armando do Valle.

Rede de extensão

Os bairros Areal e Castanheiras continuam recebendo a extensão de rede de água, na parceria entre a Cosama e a Prefeitura de Manaquiri. Até o momento, já foram instaladas cerca de 42 novas ligações, até o final da ação, serão 120 imóveis que receberão água tratada e distribuída diretamente pela Companhia.

Em seguida, os usuários serão cadastrados no sistema Gestcom – sistema comercial que tem sido implantado nos últimos meses – e receberão a instalação de hidrômetros, assim como os demais.

“Aguardávamos por esse momento, pois precisamos de água encanada e limpa aqui onde moramos”, conclui o morador do Bairro Castanheiras, o feirante José Abreu.

