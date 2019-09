Sínodo da Amazônia será tema de audiência na Câmara dos Deputados

Manaus- Às vésperas do Sínodo da Amazônia, encontro entre bispos com o Papa Francisco que ocorrerá entre (6) e (27) de outubro deste ano, no Vaticano (Itália), a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (Cdeics) da Câmara dos Deputados realizará audiência pública sobre tema, ainda em data a definir.

Com o tema “ Sínodo da Amazônia e a relevância da Zona Franca de Manaus para a preservação ambiental e sobrevivência dos povos da floresta”, a audiência proposta pelo presidente da Cdeics, Bosco Saraiva (Solidariedade/AM), quer unificar debates atuais sobre a região, que interessa ao mundo por se tratar da maior reserva ambiental e de água do planeta.

“O Sínodo abordará o atual contexto da Amazônia, a condição de seus povos e a perspectiva de um desenvolvimento econômico que preserve a nossa biodiversidade. Portanto, acredito que o parlamento pode se aproximar dessa iniciativa que trará visibilidade global aos desafios que enfrentamos”, explica o parlamentar.

A proposta também é apresentar aos parlamentares os impactos da ZFM no desenvolvimento sustentável da Amazônia. “Em um cenário em a preservação da Amazônia preocupa a comunidade internacional, a Zona Franca precisa ser reconhecida como a principal estratégia para a geração de empregos e renda associada à manutenção da floresta em pé. E, nesse contexto, garantir o bem-estar das populações locais”, evidencia Bosco Saraiva.

Debate

O pedido de realização da audiência foi aprovado nesta quarta-feira, (28), durante reunião entre parlamentares da Cdeics. Para o evento, será convidado o presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e da Rede Eclesial Pan-Amazônia (Repam), Cardeal Cláudio Hummes.

Também deverão comparecer os reitores da Universidade do Estado do Amazonas e da Universidade Federal do Amazonas, Cleinaldo de Almeida da Costa e Sylvio Mário Puga Ferreira, respectivamente. Além destes, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Josué Cláudio de Souza Neto, e o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Sales Silva, também deverão comparecer ao evento.

Sínodo

Durante os dias (6) a (27) de outubro de 2019, no Vaticano, o Sínodo congregará os bispos da região Pan-Amazônica para debater o tema “Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral”.

*Com informações da assessoria