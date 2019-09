Vídeo: ao redor da Rodoviária de Manaus, venezuelanos aguardam abrigos

Manaus - “Eu vim para o Brasil com o propósito de ajudar meus filhos, e estou sendo bem atendida”, disse Eliana Margarita, que faz parte dos imigrantes que foram retirados, temporariamente, do entorno do Terminal Rodoviário de Manaus , no bairro Flores, Zona Centro-Sul, e encaminhados para a Arena Amadeu Teixeira, situada no mesmo bairro. A ação de reordenamento dos imigrantes faz parte da operação “Acolhida”, coordenada pelo Ministério da Defesa, desde a última quarta-feira (28).

Conforme dados divulgados pela Prefeitura de Manaus, a área próxima ao Terminal Rodoviário de Manaus é ocupada por 430 refugiados venezuelanos. A reportagem esteve no local e constatou que uma estrutura de metal está sendo edificada na área. O coordenador operacional-adjunto, comandante militar George Canaan, afirmou que as tendas vão servir de abrigo para os imigrantes.

Ele também disse que, assim que terminarem os trabalhos, os venezuelanos que estão na Arena vão retornar para o antigo local, com outra estrutura. “Até o fim de semana que vem, ou até antes, os serviços vão ser finalizados”, frisou.



O Portal Em Tempo também esteve na Arena Amadeu Teixeira e constatou que no local há aproximadamente 130 venezuelanos.

A estudante Nariangel afirmou que está no Brasil há duas semanas, e conta que mudou de país devido à falta de alimentos na Venezuela. “Eu vim com meu esposo e meu filho, mas outros parentes também estão conosco, e espero que a situação melhore para nós”, afirmou a mulher.

Ela acrescentou que está sendo bem acolhida na arena e tem planos de dar continuidade aos estudos.

A operação "Acolhida" reúne secretarias municipais e estaduais, além da Organização Internacional de Migração (OIM), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

Operação Acolhida



A operação "Acolhida" foi lançada em 2018, pelo governo federal, em Roraima, e reúne órgãos federais, estaduais e municipais, que atuam em conjunto nas ações de acolhimento aos venezuelanos, como fornecimento de refeições, serviços de saúde, direcionamento para abrigos e a regularização documental dos refugiados, que queiram permanecer no Brasil e ser distribuídos para outras regiões, juntamente com suas famílias.

A operação já contabiliza, ao menos, 6.258 venezuelanos interiorizados em mais de 15 Estados brasileiros.

