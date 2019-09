Fundação Tropical implanta programas voltados para a saúde do servidor

Manaus - A Fundação de Medicina Tropical -Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) realiza na terça-feira, (3), a partir das 10h, no Auditório Dr. Luiz Montenegro, a implantação dos programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). O evento é voltado para todos os servidores da Fundação.



De acordo com o diretor-presidente da FMT-HVD, médico infectologista Marcus Guerra, a implantação dos programas é um passo importante para os trabalhadores da FMT-HVD.

“É um conquista para a segurança dos nossos funcionários a implantação desses dois serviços que visam a melhoria e a proteção, dentro das atividades que eles exercem”, afirma Marcus Guerra.

O diretor acrescenta que tanto PCMSO, quanto o PPRA são programas que dão ao trabalhador segurança para o exercício das funções.

“Por meio do controle de ocorrência de riscos que existem no ambiente de trabalho, podemos corrigir riscos de natureza física, biológica e química para que os profissionais da FMT possam ter ideia dos riscos, conheçam as medidas de prevenção e saibam da importância do uso dos equipamentos de proteção”.

Durante o evento de implantação dos programas, a médica do trabalho Kátia Regina Rates vai apresentar uma palestra sobre a necessidade de iniciativas voltadas para o campo da saúde dos trabalhadores e o planejamento para 2019/2020 das ações que deverão ser executadas na FMT-HVD

. Já a enfermeira Nubia Leão vai falar sobre o PPRA.

O PCMSO faz parte de um conjunto de iniciativas voltadas para a saúde dos trabalhadores, considerando questões individuais e coletivas no ambiente de trabalho.

O programa é realizado, juntamente com o PPRA, após estudo epidemiológico prevencionista, dos riscos ambientais a que os trabalhadores de submetem durante a atividade profissional, além de rastrear e traçar o diagnóstico precoce dos possíveis danos à saúde relacionados ao trabalho, identificar casos de doenças profissionais ou problemas irreversíveis para a saúde do trabalhador.

*Com informações da assessoria