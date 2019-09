Governo por meio do FPS inicia atendimentos no Crédito Solidário

Manaus- Na manhã da quarta-feira, (28) às 9h, o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) iniciaram a 12ª ação do Programa Crédito Solidário , no Centro Cultural Aníbal Beça, na avenida Autaz Mirim (antiga Grande Circular), Novo Aleixo, zona leste de Manaus. Os atendimentos encerram nesta quinta-feira, (29), às 16h30.



A solenidade de abertura contou com a presença da secretária institucional do Programa Crédito Solidário, Alessandra Bentes; do secretário executivo de Cidadania, Iramylson Freitas; da diretora acadêmica do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Rita Mara; e do diretor do Centro Cultural Aníbal Beça, Raimundo Rodrigues.

A secretária institucional do Programa explicou para o público como funciona o acesso ao crédito e a importância desta oportunidade para crescer no mercado de trabalho. “É a décima segunda ação, é um programa do Governo do Estado do Amazonas, em parceria com a Afeam, que vem proporcionar a todos vocês a oportunidade de ter acesso ao financiamento de forma orientada e desburocratizada”, disse.

Segundo Alessandra Bentes, esta ação visa elevar a qualidade de vida dos cidadãos e seus familiares, lhes oferecendo a oportunidade de expandir seu negócio por meio do financiamento desburocratizado para investir em atividades, como a beneficiada Joice Siqueira de 35 anos, que vai investir em seu negócio por meio do Crédito Solidário.

“Tenho uma pequena gráfica em casa e eu quero investir nela. Vai melhorar muito, pois tem um tempo que tento levantar e, como estou desempregada, eu dependo disso. Veio em uma boa hora, e deveria acontecer bem mais estas ações”, afirmou Joice.

Saúde e cidadania

A ação também está oferecendo serviços de saúde, como teste de glicemia, aferição de sinais vitais (PA) e orientação de nutrição; e serviços de cidadania, como emissão de 1ª e 2ª vias de RG, 2ª via de certidão de nascimento, emissão de passe livre interestadual e intermunicipal, serviços de reprografia, orientação jurídica, emissão de carteira de trabalho e agendamento de IMMU (passe livre para pessoa com deficiência).

Os serviços são oferecidos por meio de parceria entre o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), as secretarias de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), Trabalho (Setrab), Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

*Com informações da assessoria