Amazonas traça estratégias para ampliar segurança em fronteira

Manaus- O governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu com representantes das forças de segurança estadual e federal, na noite de quarta-feira, (28), em Tabatinga, para definir estratégias de combate aos crimes transnacionais, como tráfico de armas e drogas e crimes ambientais. Entre as medidas está a implantação de um posto de fiscalização na fronteira com a Colômbia e o treinamento da guarda municipal.



“Não tem como vir a Tabatinga, que é uma região de fronteira, e não tratar de um assunto que é muito latente e há um anseio muito grande da sociedade que são as ações na área de segurança pública. Nós anunciamos algumas ações que vão ser implementadas pela Polícia Militar”, disse Wilson Lima , ao destacar, entre as medidas, há ações que já estão sendo adotadas em outros municípios, como Tefé, para treinamento da guarda municipal pela PMAM, e a implantação de um posto de fiscalização, com uso de um caminhão com tecnologia de monitoramento, que foi utilizado na Copa do Mundo de 2014.

“Estamos treinando a guarda municipal lá no município de Tefé, o que deve acontecer em Coari, Novo Airão e aqui também vai acontecer e, depois desse treinamento, a polícia também vai disponibilizar armas para esses guardas municipais”, adiantou o governador.

Wilson Lima afirmou que a intensificação da ação policial na fronteira com a Colômbia é fundamental para melhorar o controle e combate a crimes. “O caminhão de monitoramento nós já temos aqui, vamos ter reforço de uma fiscalização ali na fronteira que há muito tempo não tem. Do lado da Colômbia tem, ali em Letícia, para quem entra lá, mas do lado brasileiro não tem nenhum tipo de fiscalização. Isso torna o controle mais complicado e mais difícil”, enfatizou.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Louismar Bonates, adiantou que uma lança blindada e novos armamentos serão enviados para reforçar o trabalho do efetivo policial em Tabatinga. “Foi importantíssima essa reunião. A união dos esforços precisa acontecer para que a gente possa combater os crimes transnacionais como tráfico de drogas e a questão ambiental. Muita madeira está sendo retirada do Brasil de forma totalmente ilegal”, acrescentou o secretário.

A reunião foi realizada no gabinete do governador, em Tabatinga, e também contou com a participação do general Brigada do Exército Brasileiro, Carlos Feitosa Rodrigues, do comandante da Polícia Militar do Amazonas, coronel Ayrton Norte e representantes da polícia colombiana.

Melhor comunicação

“Hoje eu conversei aqui com representantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das Forças de Segurança da Colômbia também no sentido de fazer essa aproximação de comunicação e integração entre essas autoridades que são responsáveis pela segurança aqui nessa região. E a gente tem uma ação bem adiantada, uma ação realizada, entre a polícia da Colômbia e a polícia aqui do Amazonas que é a troca de comunicação”, ressaltou Wilson Lima.

De acordo com o governador, a dificuldade de comunicação, antes feita apenas por telefone, já está sendo resolvida. “Nós já estamos resolvendo esse problema através de rádios de frequência da polícia colombiana, que já estão com a Polícia Militar. Essa comunicação agora é feita com maior clareza e isso vai facilitar e muito o trabalho de combate ao crime”, detalhou o governador.

Pelotão de fronteira

Pela manhã, como parte das atividades da segunda edição do Amazonas Presente, o governador visitou o segundo pelotão de fronteira (PEF) de Ipiranga e viu de perto as atividades desenvolvidas pelo Exército. Lá, Wilson Lima conversou com o comandante do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva, coronel Almeida Júnior, pelo general de Brigada, Carlos Feitoza Rodrigues, com o tenente Isaudo Monteiro Filho, comandante do 2º PEF.

*Com informações da assessoria