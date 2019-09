Prêmio nacional vai contemplar reportagens sobre educação fiscal

Manaus- Após bater recorde de inscrições nas categorias “Escolas” e “Instituições”, já encerradas, o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2019 segue com as inscrições abertas para as categorias “Imprensa”, com prêmios de R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente, para o primeiro e o segundo colocados.

Considerado o Oscar da Cidadania, o Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2019 premia iniciativas que difundam os conceitos da Educação Fiscal, disciplina que tem como mote central a conscientização sobre a função social do tributo e a participação dos cidadãos no controle social do Estado.

Iniciado em 2012, o Prêmio é promovido pela Federação Brasileira das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), em parceria com a Secretaria da Receita Federal (SRF), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF).

Coordenador do PNEF, o auditor fiscal Augusto Bernardo Cecílio explica que o Prêmio busca estimular a cidadania fiscal e ampliar os conhecimentos da população sobre seus próprios direitos e deveres. “Nós só valorizamos aquilo que conhecemos. Assim também é com a coisa pública”, diz ele.

De acordo com o auditor, o Amazonas já é o segundo maior estado em número de inscrições, com 37 trabalhos concorrentes. “A expectativa agora é que tenhamos mais trabalhos na categoria ‘Imprensa’, pois os veículos de comunicação têm uma importância fundamental na difusão desses valores fundamentais ao exercício da cidadania”, declarou.

Prêmios

A categoria “Imprensa” irá selecionar as duas melhores reportagens publicadas em jornal impresso ou revista, ou veiculadas em sites ou portais de notícias. O vencedor, além do prêmio de R$ 3 mil, leva o troféu do PNEF 2019. Já o segundo lugar recebe o prêmio de R$ 2 mil. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de agosto.

Tecnologia

Outra categoria que ainda está com as inscrições abertas é “Tecnologia”. Segundo o regulamento, a modalidade premiará as melhores e mais úteis soluções tecnológicas, com troféu e premiação de R$ 5 mil ao primeiro colocado, e premiação de R$ 3 mil para o segundo lugar. As inscrições também encerram no dia 10 de agosto.

Para mais se inscrever, conhecer o regulamento ou obter mais informações, basta acessar o site http://www.premioeducacaofiscal.org.br/.