Parceria entre Senac AM e PM possibilita oferta de cursos em Manaus

Manaus- O Serviço de Aprendizagem Comercial no Amazonas (Senac AM) e a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) firmaram parceria, nesta semana, através do Programa Formando Cidadão, para o desenvolvimento de cursos gratuitos. As atividades serão realizadas na Carreta de Informática que se encontra no Comando de Policiamento da área Norte (CPA-Norte).



O programa coordenado pela PM-AM atende crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal e oferta diversas atividades que contribuem para o desenvolvimento desses jovens. Implantando em 1997, o Formando Cidadão conta com a contribuição de mais de 30 policiais militares, na capital e nos municípios do interior, capacitados para este trabalho.

Com uma missão parecida com a proposta do projeto da PM, a de “educar para o trabalho em atividades de comércio, bens, serviços e turismo”, o Senac AM vem somar com o projeto e busca transformar vidas através do conhecimento. A instituição irá ofertar cursos gratuitos na área da informática ministrados na Unidade Móvel, que conta com laboratório moderno e preparado para receber os alunos.



Por meio da parceria, os jovens do Programa Formando Cidadão da PM-AM poderão vivenciar uma nova etapa em suas vidas e terão a oportunidade de se qualificar e, no futuro, empreender, gerar renda e transformar suas vidas e a dos seus familiares.

A Carreta de Informática do Senac AM ficará estacionada no Comando de Policiamento da área Norte (CPA-Norte), localizado na avenida Autaz Mirim, Cidade Nova 5, de agosto até dezembro deste ano. Os interessados em obter mais informações sobre os cursos devem se dirigir até a unidade policial.

