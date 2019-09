Ordem de serviço é assinada pra início das obras do Ceti em Tabatinga

Manaus- O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou, na quarta-feira, (28), a ordem de serviço para início das obras do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) de Tabatinga, durante as ações do programa “ Amazonas Presente ”. Com investimentos da ordem de R$ 25 milhões, a unidade será a única do modelo no município. Desde 2011, a área escolhida para receber as instalações aguardam os trabalhos, que nunca foram iniciados.

As obras têm previsão de se estenderem pelos próximos 13 meses. Durante a assinatura, Wilson Lima ressaltou a importância de finalmente dar início aos trabalhos de construção da unidade, prometida à população de Tabatinga ainda em 2011. ”Essa é uma novela que o povo de Tabatinga acompanha há muito tempo. Eu vim pessoalmente dar essa ordem de serviço e conversei com a empresa para assumirmos o compromisso. Entregaremos essa obra no ano que vem. Então, volto aqui em 2020 para inaugurar essa escola”, frisou o governador.

Investimento

Atualmente, a rede pública estadual no município atende 8 mil estudantes em ensino fundamental e médio com oito escolas na sede do município e na zona rural. O Governo do Estado está investindo R$ 75 milhões só em Cetis para o Alto Solimões, um dos maiores investimentos na educação do interior, até agora.

A estrutura Ceti de Tabatinga abrigará 24 salas, piscina olímpica, quadra poliesportiva, laboratórios de informática e ciências, seguindo o padrão das escolas de tempo integral. Os recursos para execução da obra são do Banco Internacional do Desenvolvimento (BID), por meio Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas (Padeam). Quando finalizado, o Ceti ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Melhorias

Por meio da Defesa Civil, o governador entregou dois purificadores de água Salta-Z, na comunidade indígena Umariaçu II. No mesmo local, também foram entregues 1.956 cestas básicas, 1.304 kits higiene, 1.304 redes, 1.304 kits limpeza e 130 kits dormitório.

"Estou aqui há 19 anos e é muito ruim a água. Às vezes nós pegamos água dos vizinhos, quando chove, nós pegamos água também na caixa, é assim que nós estamos vivendo todo esse tempo. Eu acho que vai melhorar a situação, todo mundo está contente", contou o agricultor João Fonseca.

Ação integrada

No auditório da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) – Unidade Tabatinga, o governador Wilson Lima participou de um evento integrado entre Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), Fundo de Promoção Social (FPS) e Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), com a liberação de financiamento de 104 operações de crédito, no valor de R$ 121.900,00.

“Hoje nós fizemos a entrega do programa Crédito Solidário, em parceria com a Afeam, onde a gente oferece uma linha de crédito para aquelas pessoas que já tem um pequeno negócio, muitas vezes uma venda de alimentos, de cosméticos ou de roupas, e que precisam impulsionar esse negócio. O Crédito Solidário entra para facilitar a vida desse cidadão”, explicou Kethelen Santos, secretária executiva do FPS.

Diokelly Hidalgo trabalha vendendo bolos e salgados em Tabatinga. Ela recebeu R$ 2 mil em financiamento para investir na pequena fábrica de guloseimas. “Pretendo investir, pois faço todo tipo de bolo e salgado. Com o crédito, espero melhorar meu atendimento e a renda da minha família”, disse a empreendedora.

Acessibilidade

Por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), foram entregues 35 cadeiras de rodas. “Desde 2013 que a gente vem correndo atrás para dar uma melhoria para as Pessoas com Deficiência do município. Então, nesses oito meses de governo, o Wilson Lima deu a resposta que a gente esperava. Tinha gente que estava sendo conduzida em cadeira de macarrão”, lembrou o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Tabatinga, Jamerson Gomes Rodrigues.

Ainda na programação realizada no auditório da UEA, o governador lançou, por meio da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), o programa de modernização de implantação de hidrômetros e também de um novo sistema comercial, o Gestcom, que viabiliza uma leitura mais justa e evita o desperdício. “A Cosama começa a se erguer e a gente vê, hoje, como uma das empresas que estão dando um crescimento significativo, uma distribuição de água de qualidade, água potável para o povo do Amazonas”, enfatizou Wilson Lima, durante o lançamento do programa.

Cooperação

A Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama) celebrou Termo de Cooperação Técnica com a Afeam. O documento possibilita a elaboração de Planos de Negócios, movimentando R$ 3,8 milhões até 2020. A Ciama também assinou termo com a Associação Amazonense dos Municípios (AAM), para prestação de serviços às prefeituras do interior.

“A partir da cooperação com a Associação Amazonense dos Municípios, vamos atender de forma mais direcionada as prefeituras, com projetos abrangentes, que foquem nas necessidades prioritárias. Já a cooperação com a Afeam vai possibilitar à Ciama atender o segundo e terceiro setores, com projetos para pequenos e médios empreendedores”, ressaltou o presidente da Ciama, Aluízio Barbosa.

Outras ações

Na Escola Estadual Conceição Xavier de Alencar (GM), Wilson Lima participou de uma degustação e premiação para as melhores receitas regionais da alimentação escolar do Alto Solimões.

Finalizando a agenda da quarta-feira, (28), em Tabatinga, o governador participou de reuniões com as Forças de Segurança da Tríplice Fronteira, com os produtores rurais, vereadores e lideranças do setor primário.

O Amazonas Presente continua nesta quinta-feira, (29), quando o governador desembarca no município de Benjamin Constant pela manhã e, à tarde, cumpre nova agenda em Tabatinga. Nesta edição, os investimentos somam R$ 148.962.534,00 em educação, infraestrutura, setor primário, saúde e cidadania.

*Com informações da assessoria