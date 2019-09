Mais de 100 servidores vão atuar na “Operação Ciranda”em Manacapuru

Manacapuru- O 23° Festival de Cirandas de Manacapuru vai contar com 105 servidores do sistema de Segurança Pública. O efetivo vai atuar na “Operação Ciranda” e estará presente, a partir desta sexta-feira (30), em toda a rodovia AM-070, que dá acesso ao município, e em Manacapuru, onde acontece o evento.

Serão 32 policiais militares, 36 policiais civis, 27 bombeiros e 10 agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). O sistema de monitoramento de câmeras do Centro Integrado de Operação e Controle (CICC), que será levado ao município, vai reforçar a segurança na cidade durante os três dias do festival. Câmeras do sistema de monitoramento já existentes em Manacapuru também vão auxiliar na Operação.

“Também pedimos o apoio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) para reforçar a sinalização das obras na rodovia de acesso a Manacapuru. O nosso trabalho começa na saída de Manaus, tudo para que as pessoas possam aproveitar a festa de maneira tranquila e segura”, explicou o tenente-coronel Franciney Bó, coordenador da “Operação Ciranda”.

Câmeras de reconhecimento facial, usadas no Festival de Parintins 2019, também serão instaladas nas entradas do Parque do Ingá. Todo o perímetro no entorno do local do evento será fechado. O efetivo do sistema de Segurança Pública já começa a chegar ao município nesta quinta-feira, (29).

Fiscalizações

O Detran-AM, por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), fiscalizará e atuará de forma preventiva na orientação de pedestres e motoristas para evitar acidentes de trânsito durante o Festival da Ciranda em Manacapuru. Estarão sujeitos às punições previstas no Código Brasileiro de Trânsito (CTB), por exemplo, motoristas de veículos com documentação irregular, dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em estado de embriaguez.

O Festival de Cirandas de Manacapuru acontece nesta sexta-feira, (30), sábado, (1º) e domingo, (2), a partir das 21h, no Parque do Ingá, o “Cirandódromo”.

